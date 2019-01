Kloetinge naar vijfde ronde na zege op Victoria'03

Kloetinge viert een treffer op het Wesselopark (foto: Ron Quinten)

Kloetinge begon goed aan de wedstrijd, want al na vijf minuten kwamen de groen-witten op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jeroen de Jonge. Maar twaalf minuten later stond de gelijkmaker op het bord. Het was Jaap Esser die een schot van Bjorn Verwater van richting veranderde waardoor de bal achter zijn eigen keeper Nando Pijnenburg. verdween. Zo'n tien minuten later was het spits Ramon Janson die Kloetinge weer op voorsprong zette, hij scoorde de 2-1. Het was Kloetinge dat heer en meester was en de meeste kansen kreeg, maar het krachtsverschil niet in de juiste verhouding wist uit te drukken, daardoor was de ruststand slechts 2-1.



In de tweede helft duurde het lang voordat de derde treffer van Kloetinge een feit was. Het was Remco van Tiggele die voor de bevrijdende derde doelpunt zorgde en daarmee was de overwinning een feit. Hij haalde onhoudbaar voor de keeper van Victoria uit van net buiten het strafschopgebied. Dat betekende ook de eindstand. Kloetinge plaatst zich voor de vijfde ronde van de districtsbeker.

Scoreverloop

1-0 De Jonge (5)

1-1 Jaap Esser (17)

2-1 Janson (26)

3-1 Van Tiggele (72)



Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van den Dries, Mulder (Van Vooren/79), Van Tiggele, Van der Poel (Van Vossen/64), Ozgan, Janson (Quinten/79)