Opstappers gezocht voor de KNRM in Westkapelle

De KNRM in Westkapelle is op zoek naar opstappers, dat zijn vrijwilligers die beschikbaar zijn om overdag uit te kunnen rukken bij calamiteiten. Dinsdagavond heeft de KNRM huis aan huis folders verspreid in Westkapelle om nieuwe opstappers te werven.

KNRM werft nieuwe vrijwilligers. (foto: KNRM) Vrijwilligers die opstapper willen worden bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij krijgen eerst een opleiding vanuit de KNRM. Met trainingen aan boord en aan de wal worden zij tot bemanningslid opgeleid. Er wordt met name gezocht naar mensen die overdag beschikbaar zijn en in het dorp Westkapelle wonen. In de buurt wonen Een opstapper die overdag beschikbaar is, kan elk moment van de dag opgepiept worden. Om tijdig te kunnen uitrukken zoekt de KNRM vrijwilligers die in de buurt van het reddingstation aan de Zuiderhoofdweg in Westkapelle wonen. KNRM-vrijwilligers gaan de straat op op zoek naar nieuwe opstappers De bemanning van het KNRM reddingstation Westkapelle rukt uit met reddingboot Uly en zij beschikken over een kust-hulpvoertuig. Er wordt uitgerukt voor mens en dier, op open water en op de stranden rondom Westkapelle. 'Weten wat je doet' Maar de vrijwilligers die nu een collega zoeken weten wel wat ze vragen. "Opstapper word je niet zomaar", zegt Jacoliene van Weele van de KNRM. "Ik zeg altijd maar: het is wél vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je krijgt er ook een opleiding voor. Het gaat vaak om mensenlevens, dus je moet wel weten wat je doet." Dat beaamt ook KNRM-vrijwilliger Jaap Roelse. "Wat je vooral nodig hebt is inzet. Het besef dat je voor de medemens bezig bent en de inzet om dag en nacht beschikbaar te zijn. Het ligt eigenlijk tussen werk en hobby in. Ook bij nacht en ontij wordt er verwacht dat je er bent."