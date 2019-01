Uitslagen amateurvoetbal 29 januari

Uitslagen districtsbeker 22 oktober 2016 (foto: Omroep Zeeland)

4e ronde Districtsbeker Zuid 1

Kloetinge is samen met SSV'65, Serooskerke en Philippine door naar de laatste 16 in de districtsbeker. Serooskerke had er wel strafschoppen voor nodig om door te gaan. Terneuzense Boys ging onderuit in Bergen op Zoom tegen MOC'17 en is uitgeschakeld.

Oefenwedstrijden

Terneuzen had een prettige avond, maar ook waren er zeges voor MZC'11, Vlissingen, Patrijzen en GPC.