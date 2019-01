Oplossing lijkt in zicht voor problemen met T-mobile zendmast in Westkapelle

De vuurtoren van Westkapelle (foto: Omroep Zeeland foto: Hanneke JL)

De telecomprovider heeft zich volgens Rijkswaterstaat niet aan de huurovereenkomst gehouden door ongevraagd een extra ruimte in gebruik te nemen en daarom moeten ze nu weg. Dat moesten ze eerder al, maar Rijkswaterstaat had twee weken uitstel gegeven. Die twee weken zijn op 15 gebrurai voorbij en dan moet de zendmast echt weg van Rijkswaterstaat.

Zonder bereik

Maar daardoor komen de T-mobile gebruikers in het dorp straks zonder bereik te zitten. Gisteravond werd de dorpsraad bijgepraat hierover en volgens vice-voorzitter Hans Minderhoud is de oplossing in zicht.

"De gemeente heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke zendmast op het bedrijventerrein, met de mogelijkheid om er op termijn misschien zelfs een permanente zendmast neer te zetten. Daarmee is het bereik zelfs nog wat beter dan nu het geval is", vertelt Minderhoud.

Hoger

Dat komt doordat de zendapparatuur op de vuurtoren niet helemaal bovenaan zit. "Op die zendmast komt de zendapparatuur wat hoger te hangen en dan heb je beter bereik."

Hans Minderhoud van de dorpsraad over T-mobile zendmast in Westkapelle

De komst van die tijdelijke zendmast duurt volgens Minderhoud zo'n twee weken tot twee maanden. "Maar hopelijk wil Rijkswaterstaat over zijn hart strijken en mag T-mobile zolang nog even in de vuurtoren blijven."

'Telefoon kopen?'

Zelf heeft Minderhoud er sowieso geen last van, want hij heeft KPN. Maar zijn broer, die wel klant is bij T-mobile, zag de bui al hangen. "Hij zei laatst nog tijdens een feestje: moet iemand nog een telefoon kopen?"

Met de komst van de tijdelijke mast lijkt de oplossing van het probleem in zicht. Hoeft de broer van Hans ook geen nieuwe telefoon aan te schaffen.