Zeeland wordt wakker: sneeuw, Arduin en bushaltes

Sneeuw in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Sneeuw

In Zeeland is tot vanmiddag code geel van kracht. Het KNMI waarschuwt daarmee voor de kans op gladheid door sneeuwval.

Het hoofdkantoor van Arduin (foto: Omroep Zeeland)

Arduin gered

De financieel noodlijdende gehandicaptenorganisatie Arduin is gered met 20 miljoen euro van het kabinet. Het geld is bedoeld om komende zes jaar de tekorten op te vangen die ontstaan door uitvoering van een groot reorganisatieplan. Arduin gaat ruim van 150 woningen om cliënten te huisvesten naar zes locaties.

(foto: OZ)

Aangepaste bushaltes

De provincie Zeeland trekt acht ton uit om door de hele provincie meer bushaltes beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. Met het geld kunnen perrons worden opgehoogd voor mensen in een rolstoel. Ook komen er meer geribbelde geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.

Kanaal bij Wilhelminadorp (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer

Afgelopen nacht is het begonnen met sneeuwen en ook de rest van de ochtend valt er lichte sneeuw. Het kan wit en glad worden. In de middag wordt het droger, maar het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft in de sneeuwval omstreeks het vriespunt schommelen. Als later op de dag de wind naar het westen draait, kan het door de aanvoer van zeelucht 3 of 4 graden worden.