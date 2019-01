Deel dit artikel:













Sneeuwwit Zeeland: pret maar ook kapotte bruggen

Zeeland is bedekt met een laag sneeuw. Strooiploegen zijn sinds afgelopen nacht op pad en de NS heeft de dienstregeling aangepast. In dit liveblog houden we je op de hoogte maar vind je ook de mooiste foto's en video's van Zeeland in de sneeuw.

Zeeland is veranderd in een witte wereld (foto: Jess)