Hulst ontvangt World Tour-renners in augustus

Michael Matthews won in 2018 de slotetappe van de Binck Bank Tour. Matej Mohoric won het eindklassement. (foto: Orange Pictures)

De interesse van Hulst in een finish van de etappekoers was al een tijd bekend, maar nu is definitief dat het peloton naar Zeeland zal komen. De Binck Bank Tour is de opvolger van de Eneco Tour, die in 2014 naar Terneuzen kwam. Het is een etappekoers van zeven dagen door België en Nederland. Het is voor het eerst dat een etappe in het ene land begint en in het andere finisht. Matej Mohoric won de Binck Bank Tour in 2018.

Ploegenvoorstelling

Op zondag 11 augustus zijn de renners al in Hulst voor de ploegenvoorstelling. Een dag later is de start in Beveren. Op 22 februari worden tijdens een persconferentie meer plannen rondom de start van de Binck Bank Tour bekendgemaakt.