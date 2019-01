Zeeuw zet multimiljonairs op hun plaats, speech gaat hele wereld over

Rutger Bregman tijdens de conferentie van het World Economic Forum (foto: World Economic Forum)

"Hier landen 1.500 privéjets om Sir David Attenborough te horen spreken over hoe we de planeet kapotmaken. Mensen praten over participatie, rechtvaardigheid, gelijkheid en transparantie, maar bijna niemand heeft het over de echte kwestie: belastingontwijking en rijken die niet hun eerlijke deel betalen", zei Bregman in zijn toespraak. "Ik heb het gevoel dat ik op een conferentie van de brandweer ben, maar niemand over water mag praten."

Belastingen, de rest is bullshit

"We kunnen nog eens Bono uitnodigen, maar we moeten over belastingen praten. Belastingen, belastingen, belastingen: de rest is bullshit, naar mijn mening", zegt Bregman. Aanvankelijk was hij uitgenodigd om te praten over basisinkomen."Maar ik kon daar niet over beginnen, als we het niet eerst over de olifant in de kamer zouden hebben: belasting betalen", vertelt hij aan de NOS.

De speech van Bregman werd op Twitter tienduizenden keren geretweet. Ook senator en voormalig Person of the Year Bernie Sanders heeft de toespraak op Twitter gepost. Ook internationale media, zoals The Guardian, publiceerden over het veraal van Bregman.

Bregman vermoedt dat het publiek in de zaal niet zat te wachten op zijn boodschap. "Davos is een bijeenkomst voor de rijkste en machtigste mensen", zegt hij. "Bill Gates liep er door de gangen, ik ben Máxima nog tegengekomen: ik had nog nooit zoiets gezien." Omdat hij in een klein zaaltje sprak, had hij niet verwacht dat zijn verhaal nog zoveel aandacht zou krijgen. "Er waren honderden panels tijdens de conferentie: slechts één daarvan ging over belastingontduiking."