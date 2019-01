Deel dit artikel:













Erwin Mesu komt net tekort voor nieuwe zege in Alternatieve Elfstedentocht

Erwin Mesu uit Middelburg is dertiende geworden in de Alternatieve Elfstedentocht. Mesu maakte op de Oostenrijkse Weissensee heel de wedstrijd deel uit van de kopgroep, maar kon ondanks een demarrage in de slotronde geen ereplaats pakken. In 2015 won de natuurijs-specialist deze belangrijke wedstrijd voor marathonschaatsers.

Erwin Mesu op de Weissensee (foto: Omroep Zeeland) Mesu reed de gehele wedstrijd attent vooraan mee, al moest hij nog wel een korte pitstop maken voor een kleine reparatie aan zijn schaats. De kopgroep bleef lang groot (zo'n 60 schaatsers), maar slonk in de laatste 25 kilometer tot 17 man. In de slotronde gingen de ploegen met meerdere schaatsers voorin naar elkaar kijken en daar probeerde de teamloze Mesu van te profiteren. Hij demarreerde, maar werd al snel weer teruggepakt. Frank Vreugdenhil sprintte vervolgens naar de eindoverwinning. Mesu werd dertiende. Alternatieve Elfstedentocht mannen, 200 kilometer 1. Frank Vreugdenhil AB Vakwerk 5:31.45' 2. Crispijn Ariëns

Okay Fashion & Jeans/Interfarms + 0.01' 3. Jordy Harink Bouw & Techniek + 0.01' 13. Erwin Mesu Team Vangnet (teamloos) + 0.11'