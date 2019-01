Extra controles om flamingo's rust te gunnen

De flamingo's zijn iedere winter een ware attractie. Ze zitten altijd bij Battenoord aan de Zuid-Hollandse kant van de Grevelingen. Voor de roze vogels is daar voldoende voedsel. Ze moeten er ook rust kunnen vinden, want mensen mogen niet in het gebied. Ze mogen alleen vanaf de dijk foto's nemen.

Maar in de praktijk blijkt dat velen de verleiding om toch te proberen dichtbij te komen maar moeilijk kunnen weerstaan. "Er komen hier busladingen mensen voor de flamingo's", vertelt inspecteur Bas de Bruin. "En dan komt het voor dat ze over de hekken klimmen of zelfs het water in gaan."

Duur fotootje

Met extra controles waarbij boetes uit kunnen worden gedeeld moet hieraan een einde komen. "Die beginnen uit mijn hoofd bij 95 euro." zegt De Bruin. "Dat is toch een duur fotootje."

