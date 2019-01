Zeeuwse band The Pheromones presenteert nieuw album in Amsterdam

De titel verwijst naar de manier waarop het album tot stand is gekomen. Marijn zegt tegen Omroep Zeeland: "Het staat niet vol met fouten, maar het is een verzameling van werk dat we in de afgelopen periode hebben gemaakt, maar niet hebben uitgebracht. Soms passen nummers niet bij de rest van een plaat."

The Pheromones ontstond in 2013 en bestaat uit Middelburgers Marijn Slager (zang, gitaar), Michiel Slager (bas) en Matthijs Hoitsma (gitaar, zang), en Tanco Baart (drums, zang) uit Amsterdam. De broers Slager speelden eerder samen in de Zeeuwse band Nuff Said. De single Stronger werd gebruikt in de trailer van de Amerikaanse serie Californication en opgepikt door 3FM. Na de verschijning van het titelloze debuutalbum speelde de band op festivals als Zwarte Cross en Bospop. Met hun onvervalste rockliedjes bouwden ze een sterke live-reputatie op. In 2017 verscheen het tweede album Lost In Amsterdam. Ook dat album werd gepresenteerd in Paradiso. Behalve het titelnummer verscheen de track Feel Much Better op single. Op het derde album Favourite Mistakes verzamelde de band materiaal dat niet paste op de eerder uitgebrachte platen.

De nummers gaan over relaties, maar soms ook over een politiek onderwerp, zoals de single Money Talks: "Het is ook wel autobiografisch. Als muzikant is het best zwaar. We wonen nu in Amsterdam en je merkt hoe duur alles wordt en hoe moeilijk het is om rond te komen. Sommige mensen hebben gewoon geen buffer, dus je ziet heel veel rijk, maar ook zwervers die onder een kleedje in een portiek liggen."

Lekker jammen

Op dit moment heeft The Pheromones geen optredens staan in Zeeland, maar de band is zeker van plan ook in Zeeland te toeren. "We komen minstens één keer in de maand terug in de provincie. Dan ga ik langs bij m'n oude maat van Nuff Said, lekker jammen, en natuurlijk even kijken bij de mooie kust."

Zanger van de band The Pheromones Marijn Slager vertelde over de albumpresentatie in De Muziekmiddag

De Zeeuws/Amsterdamse rockband The Pheromones (foto: The Pheromones)