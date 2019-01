Vlissingen: dienstreizen met emissievrije deelauto

v.l.n.r. wethouder Sem Stroosnijder, projectmanager David Tolhoek en Sjoerd de Jongh van stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

E-Mobility Park is een project van de stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Er zijn nu vijf elektrische deelauto's die rijden op lokaal opgewekte en duurzame energie. Emissievrij, dus bijna zonder uitstoot van CO2. Het afgelopen jaar 40 actieve deelnemers gebruik gemaakt van de auto's. De deelnemers komen van zo'n tien bedrijven en instanties in de buurt van de Kenniswerf, zoals Orionis, HZ University of Applied Sciences en Scalda.

Uitbreiding

De gemeente Vlissingen doet vanaf vandaag ook mee aan het project. Medewerkers van de gemeente leggen jaarlijks 100.000 autokilometers af voor dienstreizen. Het streven is nu om 10.000 km af te nemen bij het E-Mobility Park.

Maar er wordt verder gedacht dan Vlissingen. Sjoerd de Jongh van de stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland zegt: "Alles wat we leren stellen we vanuit de stichting beschikbaar aan andere initiatieven." De Jongh zegt dat er in de hele provincie zo'n vijftien projecten zijn op dit gebied.

Verslaggever Marcel Decraene bij een emissievrije auto van E-Mobility Park Kenniswerf