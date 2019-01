Herman neemt zelfs tijdens een sneeuwbui een duik in het kanaal: 'zwemmen in de winter maakt me high'

Waarom zwemmen?

Helmich is zo'n vijf jaar geleden begonnen met zwemmen. "Ik kwam uit een moeilijke relatie, werd ook vijftig dat jaar en realiseerde me dat ik m'n leven anders moest gaan invullen." Aan hardlopen had Helmich een hekel en aangezien het water altijd open en beschikbaar is, besloot hij om te gaan zwemmen. Eerst 100 meter, toen een paar honderd meter en inmiddels zwemt hij elke dag een aantal kilometers. Sinds twee jaar woont hij in Middelburg en viel zijn oog op het kanaal. "Het is lekker dichtbij, kaarsrecht en over 't algemeen weinig golfslag, een prima plek om baantjes te trekken."

Verslaggever Eric Holm deelt deze morgen voor één dag de passie van Herman Helmich en duikt met hem het ijskoude Kanaal door Walcheren in. ''Koud, koud!'', briest de Omroep Zeeland-verslaggever als hij in het water ligt. Na een paar slagen in het kanaal klautert Eric al weer op de kant. ''Maar ik heb het wel gedaan'', schreeuwt hij uit.

Wanneer je wilt gaan zwemmen in de winter moet je al in de zomer beginnen met trainen, zegt Helmich. "Daarnaast helpt het ook wanneer je elke dag een koude douche neemt. Je lichaam kan dan wennen aan de lage temperatuur. Ook kun je ademhalingsoefeningen doen. Het is namelijk heel belangrijk dat wanneer je in het water ligt niet gaat hyperventileren. Rustig ademen is noodzakelijk." Helmich maakt hierbij gebruik van de Wim Hof-methode, de man die ook wel in de volksmond 'The Iceman' wordt genoemd.

Het geeft me elke keer wanneer ik gezwommen heb in het kanaal weer een kick. Ik kan het iedereen met een goed hart dan ook aanraden." Herman Helmich - kanaalzwemmer

Zwemmen in de winter heeft volgens Helmich ook fysieke effecten op het lichaam. "Wanneer je in het water stapt vernauwen je bloedvaten en voel je je wat licht in het hoofd. En wanneer je dan het water weer uitkomt verwijden de bloedvaten zich weer. En juist die afwisseling is goed voor je lichaam. Het geeft ook een licht euforisch gevoel, alsof je high bent. Nou, en dat is best prettig."



Ook verslaggever Eric Holm voelt zich ''licht in zijn hoofd'' als hij nog nahijgend op de kant staat. Volgens ervaringsdeskundige Helmich is een ijsduik goed voor je immuunsysteem en je algehele weerstand. "Ik ben eigenlijk nooit ziek en heb, sinds dat ik zwem, ook geen last meer van een winterdepressie. Ik voel me fit."

Herman Helmich zwemt elke dag in het kanaal (foto: Omroep Zeeland)

De meeste voldoening krijgt Helmich wanneer hij weer op de kant staat en een stuk heeft gezwommen. "Het geeft toch elke keer weer een kick. Kijk, het doorgaan is voor mij geen enkel probleem meer. Maar wanneer het regent of stormt, is het gewoon niet leuk om langs het kanaal te staan om jezelf uit te kleden. En toch ga ik, omdat ik weet wat het me oplevert, namelijk een goed gevoel, en daar gaat het om. Ik kan het iedereen met een goed hart aanraden."

Het moment dat Helmich met verslaggever Eric Holm het water in ging.