De 91-jarige Maatje van Sluijs maakt een sneeuwpop, niet buiten maar binnen

Verzorgende Marja Remijnse schraapte woensdagmiddag de laatste restjes sneeuw van de auto's, want het begon al aardig te dooien. "Het is jammer dat er niet meer zo veel sneeuw ligt, want vorige week hadden we veel meer sneeuw", zegt Remijnse. Alsnog weet ze een teiltje te vullen dat ze mee naar binnen neemt om de 91-jarige Maatje van Sluijs mee te verrassen.

Race tegen de klok

Samen met Remijnse maakte mevrouw van Sluijs aan de sneeuwpop, maar dat was nog een behoorlijke klus. "De sneeuw werd al snel papperig, dus we moesten snel het lijf en het hoofd maken", vertelt Remijnse. Als laatste toevoeging kreeg de sneeuwpop een sjaaltje om en werden de knopen als neus en ogen gebruikt. "Ik vind het heel leuk, want ik kan niet meer lopen en op deze manier kan ik alsnog van de sneeuw genieten", aldus mevrouw Van Sluijs.

Sneeuwpop maken ouderenzorg (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: