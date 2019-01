Grote verhuizing bij Arduin, voor sommige cliënten is dat héél lastig

"Het houdt ze zeker bezig", vertelt begeleider Joyce Delfos, "Ze hebben veel vragen. Wat gaat er gebeuren? Wanneer moet ik verhuizen? Krijg ik andere begeleiders?"

Verhuizen is niet voor iedereen even makkelijk. Maar sommigen zien het positief: "Goed dat er grotere woningen komen, want soms zitten ze op zo'n kleine woning met heel veel", zegt Nicky (19), "Dan heeft de leiding ook niet heel veel tijd. Nu het groter wordt, misschien wel."

Begeleider Joyce Delfos is ook optimistisch. "Het is natuurlijk altijd geweldig als je ene nieuwe woonomgeving krijgt en dat je meegaat met de moderne tijd."

Nicky op Manege Paardoes Arduin in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Michael woont nu in Oostkapelle. Ook zijn huis zal worden afgestoten. Waar hij dan gaat wonen is nog onduidelijk. "Jammer, want ik woon er al zes jaar." Hij ziet vreselijk tegen een verhuizing op. in de kantine van de manege hoort hij dat ook van collega's. "Sommigen willen niet. Ze hebben er moeite mee."

Van 180 naar 6 locaties Arduin gooit het roer radicaal om. De gehandicaptenorganisatie neemt definitief afscheid van de kleinschalige woningen. Alle bewoners gaan wonen in zes grote wooncomplexen. Had Arduin tot voor kort nog 180 locaties, nu zijn dat er nog tachtig. Die gaan nu ook verdwijnen. Bewoners worden geconcentreerd in twee bestaande locaties, Joost de Moor in Vlissingen en De Zijpe in Middelburg, en in vier nieuw te bouwen wooncomplexen. Op het terrein van Arduin in Ritthem komt nieuwbouw. Drie andere locaties worden nog gezocht. Over zes jaar moet de nieuwbouw klaar zijn en wonen honderden cliënten in nieuwe groepswoningen en appartementen in grote wooncomplexen.

Arduin gaat terug naar zes woonlocaties (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: