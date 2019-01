Ruud Pennings nieuwe trainer van GOES

Ruud Pennings (foto: Paul ten Hacken)

GOES had Veenstra graag langer aan zich gebonden, maar toen die eind december besloot om te vertrekken naar ASWH moest de Bevelandse club op zoek naar een opvolger. Jan Poortvliet en Jurriaan van Poelje waren in beeld, maar werden het om uiteenlopende redenen niet. Nu gaat de club dus in zee met Pennings, waarmee GOES opnieuw voor een oud-prof kiest. Ook de vorige vier hoofdtrainers (Gérard de Nooijer, Jan Poortvliet, John Karelse en Veenstra) waren als speler actief in het profvoetbal.

Vlissingen

Pennings werd in Zeeland jarenlang in één adem genoemd met VC Vlissingen, de voetbalclub uit zijn woonplaats. Hij keepte begin jaren '90 bij de club, tijdens het avontuur in het profvoetbal. In het eerste decennium van deze eeuw was hij jarenlang trainer bij de club en promoveerde hij met VC Vlissingen meerdere keren. Daarna werkte Pennings voor Hoek en Zeelandia Middelburg, maar hij keerde ook nog twee keer terug bij Vlissingen. De laatste jaren werkt Pennings bij Halsteren, maar die club neemt na dit seizoen, ondanks een voorlopig tweede plaats in de Hoofdklasse B, afscheid van hem.

Ruud Pennings als trainer

periode 2001-2019 2001-2010 VC Vlissingen 2010-2012 Hoek 2012-2013 Zeelandia Middelburg 2013-2015 VC Vlissingen 2015 Hoek 2015-2017 VC Vlissingen 2017-2019 Halsteren