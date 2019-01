Deel dit artikel:













Dak zonder sneeuw verraadt hennepkwekerij

In Sas van Gent is vandaag een hennepkwekerij ontdekt tijdens een surveillance van de politie. De agenten zagen in een straat dat alle daken onder een laag sneeuw zaten, op ééntje na. Daar zijn ze gaan kijken.

Hennepkwekerij (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) In woning is een hennepkwekerij met 212 planten gevonden. Die planten zijn inmiddels vernietigd. De politie meldt dat het onderzoek in deze zaak nog loopt.