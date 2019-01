Goed ziek van aanstaande bomenkap

Brigitte Schotsman had de bomen vorig jaar nog opgegeven voor de landelijke verkiezing van de 'boom van het jaar'. "Dat was eigenlijk een schreeuw om aandacht", zegt ze nu. "Wij genieten heel erg van de bomen. Van de vogeltjes die af en aan vliegen en van het natuurgevoel. Maar we hebben er alles aangedaan, tegenhouden kunnen we het niet meer."

Kan het niet aan

Schotsman is daar erg verdrietig over. "Het kappen van die bomen ga ik niet meemaken, dat kan ik echt niet aan. Ik probeer me daar al een jaar op voor te bereiden, maar als het zover is, ga ik weg. Ik wil het gewoon niet zien."

ITEM bomenkap Kapelle