Vlissingen verwacht een miljardenorder, maar dan moet het havengebied wel worden opgeknapt

(foto: Omroep Zeeland foto: Aad Born)

De wethouder economie van Vlissingen, John de Jonge is optimistisch. Hij verwacht dat een miljardenorder richting zijn stad komt: "De minister van Defensie heeft bekend gemaakt dat tot 2033 marineschepen moeten worden vernieuwbouwd [sterk gerenoveerd - red.]. Dat gaat over 6 miljard euro, een geweldig bedrag. De minister denkt dat het grootste deel van die orders in Nederland zal worden uitgevoerd. Er is maar één marinewerf in Nederland en dat is Damen Shipyards in Vlissingen."

(foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast zorgt het onderhoud van de windmolenparken op de Noordzee voor meer bedrijvigheid in de Binnen- en Buitenhaven van Vlissingen. "Het zijn geweldige kansen voor de regio," zegt De Jonge, "maar we moeten dan wel investeringen doen in het gebied."

Het zijn geweldige kansen voor de regio."" John de Jonge, wethouder economie Vlissingen

Het probleem is dat Vlissingen als verarmde artikel 12-gemeente alleen investeringen 'van een basaal niveau' kan doen. Terwijl er volgens De Jonge 'ettelijke miljoenen euro's' nodig zijn. Vlissingen is in gesprek met Damen Shipyards over de ontwikkelingen en de wensen voor het havengebied. Samen met de Provincie Zeeland gaat de gemeente aankloppen bij ministeries in Den Haag om de nodige investeringen mogelijk te maken.

Wethouder John de Jonge in gesprek met politiek verslaggever Marcel Decraene