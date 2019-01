Enquête: waar wringt bij jou de schoen?

Stembiljet in de stembus (foto: ANP)

Deze online-enquête is geen opiniepeiling, maar een peiling om te zien wat er leeft in de samenleving. Wringt bij jou de schoen bij je inkomen of je pensioen, bij het openbaar vervoer in jouw wijk of ben je meer bezorgd over de Brexit, het internationaal terrorisme en de plastic soep in de oceaan? Maar het kan bij jou ook gaan om dierenleed, de files of de veiligheid op straat. En misschien wil jij daar wat over zeggen bij Omroep Zeeland.

Rutte 3

Er zitten ook vragen in over de landelijke politiek: om te peilen hoe groot de steun voor het kabinet Rutte 3 is en er wordt ook gevraagd naar de partij waar je op woensdag 20 maart wil gaan stemmen. Maar met de enquête wordt geen verkiezingsuitslag voorspeld, dat is niet de bedoeling. Wel kun je vertellen wat voor jou het belangrijkste onderwerp op dit moment in Zeeland is. Waar moet de Zeeuwse politiek voorrang aan geven?

