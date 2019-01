Zeeland wordt wakker: Vlissingen zoekt miljoenen euro's, nieuwe trainer GOES en bomenkap Biezelinge

Scheepswerf Damen in Vlissingen-Oost (foto: Aad Born uit Goes)

Vlissingen op zoek

De gemeente Vlissingen zoekt 'ettelijke miljoenen euro's' om de Binnenhaven en de Buitenhaven op te knappen. Vlissingen verwacht veel nieuwe bedrijvigheid, maar heeft als verarmde artikel 12-gemeente zelf geen geld de noodzakelijke investeringen te doen.

Stembiljet in de stembus (foto: ANP)

Enquête over pijnpunten in de samenleving

Waar wringt volgens jou de schoen in onze samenleving? Daar gaat het om in de enquête die Omroep Zeeland houdt, in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Deze online-enquête is geen opiniepeiling, maar een peiling om te zien wat er leeft in de samenleving.

Ruud Pennings (foto: Paul ten Hacken)

Nieuwe trainer

Voetbaltrainer Ruud Pennings uit Vlissingen heeft getekend bij GOES. Vanaf volgend seizoen is hij bij de Derdedivisionist de opvolger van Rogier Veenstra. Pennings is nu nog trainer van hoofdklasser Halsteren.

Binnenkort tegen de vlakte.. (foto: Omroep Zeeland)

Strijd verloren

Ze hebben er lang tegen gestreden, het kappen van vier bomen aan de Blaaspoort in Biezelinge. Maar ze hebben de strijd verloren.

Ezels in de buurt van Wissenkerke (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Vanochtend begint bewolkt met eerst nog een enkele sneeuwbui of motsneeuw. Plaatselijk is het glad. Later vanochtend en vanmiddag is het wel droog en laat de zon zich af en toe te zien. Het wordt 2 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.