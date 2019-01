Voetbalclub Bruse Boys last wedstrijden af na overlijden lid

(foto: Facebook)

De 28-jarige man uit Bruinisse werkte maandagavond op het baggerschip Simon Stevin van rederij Jan de Nul toen het misging. Toen hij achteruit stapte bij het bedienen van een kraan om metalen buizen te verplaatsen, viel hij twaalf meter naar beneden. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en is daar overleden.

'Een graag gezien persoon op het veld'

Komende zaterdag wordt de man begraven. Daarom zal sportpark 'Volharding' de hele dag gesloten zijn. Alle wedstrijden van Bruse Boys teams - uit en thuis, senioren en jeugd - zijn afgelast, meldt de voetbalvereniging op de website. Eerder reageerde de voetbalclub al 'verbijsterd en vol ongeloof' op het overlijden van hun lid.

"Dennis was een graag gezien persoon op het veld, in de kantine en in de bestuurskamer. Behalve speler was hij lid van de toernooicommissie. Altijd in voor een praatje, een geintje, opgewekt."

