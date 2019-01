Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Droogte komt hardst aan bij Zeeuwse boeren

Zeeuwse boeren hadden vorig jaar de meeste last van het warme weer. Een hectare zaai-uien in onze provincie leverde gemiddeld 15.400 kilo op, dat is 20.000 kilo onder het landelijke gemiddelde. En het is zelfs 29.000 kilo minder dan wat de boeren in Flevoland in 2018 van het land haalden.

(foto: Omroep Zeeland) Direct in augustus was al duidelijk dat met name de uienoogst en de aardappeloogst tegen zouden vallen, als gevolg van de grote warmte en bijgevolg de droogte. Maar dat het verschil met de rest van Nederland zo groot is blijkt pas vandaag, nu het CBS alle oogstcijfers per provincie over 2018 heeft gepubliceerd. Vooral het verschil met de opbrengst per hectare met Flevoland springt in het oog. In augustus al luidden de Zeeuwse uientelers de noodklok. Eerder deze maand pleitte Gijsbrecht Gunter uit Nieuwdorp, als voorzitter van de Holland Onion Association voor nieuwe onderzoeksprojecten om misoogsten zoals die van 2018 tegen te gaan. Hij opperde ook dat er ontpolderingsprojecten komen om zoet water te bufferen, voor droge tijden: "Uientelers zouden daarvoor zelf grond kunnen geven".