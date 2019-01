Deel dit artikel:













Emma Heesters op Europese tournee met Amerikaanse band Emma Heesters op Europese tournee met Amerikaanse band (foto: Emma Heesters)

Emma Heesters gaat in mei op Europese tournee met de Amerikaanse pop en rockband Boyce Avenue. De zangeres uit 's-Gravenpolder is de support act bij optredens in twaalf grote Europese steden, waaronder Londen, Berlijn en Parijs. Op 10 mei is ze te zien in De Melkweg in Amsterdam.