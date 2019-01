Dronken spookrijder in gestolen auto door Sluiskiltunnel

(foto: Omroep Zeeland)

Een getuige meldde de spookrijder rond 23.30 uur. Toen agenten gingen kijken vonden ze de man op de verkeerde rijbaan voor de slagbomen van de tunnel. Uit een blaastest bleek dat hij vier keer te veel had gedronken. De man uit Eine had ook geen rijbewijs.

De auto waarin de man reed, bleek eerder die dag gestolen te zijn in België. Het voertuig was flink beschadigd en de rechtervoorband was verdwenen. De man krijgt een dagvaarding en moet zich verantwoorden voor de rechter. De auto is weggesleept door een takelbedrijf.