Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken man probeert politiepistool te stelen en bijt agent in arm

Een 34-jarige Vlissinger heeft gisteravond een agent in de arm gebeten. De man had eerder op de avond onder invloed van alcohol een hekje bij de spoorwegovergang aan de Oude Veerhavenweg in Vlissingen omver gereden. Agenten troffen de bestuurder en de beschadigde auto later in Oost-Souburg aan.

Aanhouding door de politie (foto: Omroep Zeeland) Uit de blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Toen agenten de Vlissinger wilden aanhouden, werd hij agressief. Hij probeerde het dienstpistool van een agent te pakken. De andere agent kon dit voorkomen, maar werd door de Vlissinger in zijn arm gebeten. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De Vlissinger kon uiteindelijk worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex, waar hij vandaag zal worden verhoord. Hij moet tekst en uitleg geven over het vernielen van het hekje en het geweld dat hij gebruikte tegen de agent. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.