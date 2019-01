Zeeuwse dominee doet laatste stukje van 97 dagen durende kerkdienst

Het laatste stukje dienst in de Bethelkerk. (foto: Omroep West)

De afspraak stond al weken vast, dus het was puur toeval dat een Zeeuwse delegatie gisteren de eer had het laatste 'normale' stukje kerkdienst te leiden van de kerkestafette in Den Haag. "Net voor de start hoorden we dat we onze dienst - die eigenlijk drie uur zou duren - moesten inkorten in verband met de daarop volgende afsluitende viering", vertelt de Oost-Souburgse dominee Eewout Klootwijk.

De uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan, met hun kinderen Hayarpi (21), Warduhi (19) en Seyran (15), dook eind oktober onder in het buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag om uitzetting te voorkomen. Daar werd een non-stopkerkdienst voor hen gehouden. Tijdens een kerkdienst mogen politie en andere overheidsinstellingen een kerk niet in, stelt de Wet op het Binnentreden.

Klootwijk was daardoor ook aanwezig bij de allerlaatste dienst. "Dat was wel heel bijzonder, daar kwamen zoveel mensen op af." De dienst was vooral bijzonder voor de Armeense familie die na drie maanden éindelijk weer naar buiten kon. "Ik kon het eerst niet geloven", zei dochter Hayarpi. "Dat ik straks gewoon weer na buiten kan na drie maanden. Dat voelt onwerkelijk."

Dominee Eeuwout Klootwijk en kerkelijk werker Rianne waren gisteren in Den Haag. (foto: Omroep Zeeland)

Eeuwout Klootwijk: Geweldige slotviering na 97 kerkdienst

Dinsdagavond werd er door de regeringspartijen een compromis gesloten over de verruiming van het kinderpardon. Zo'n zevenhonderd kinderen komen in aanmerking, waaronder die van het Armeense gezin.

Klootwijk is blij met het huidige kinderpardon, maar maakt ook een kanttekening. "Er wordt wel zo optimistisch vanuit gegaan dat er dan geen probleemgevallen meer zijn, maar dat is een illusie. Er zullen altijd weer situaties en gevallen zijn die buiten de bestaande regelingen vallen. Wat doe je daar dan mee?"