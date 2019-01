Video van watersnoodlied Kleine Piraat uitgebracht

De film beleefde vorig jaar zijn voorpremière op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Er kwamen veel positieve reacties op het lied Kleine Piraat. Daarom besloten de makers een clip bij het nummer te maken. De release van de single en de clip vond woensdag plaats.

Muller: "Ik zocht een singer-songwriter, een vrouwelijke stem. Journalist Ali Pankow attendeerde mij op Sjaan Duinhoven. Toen ben ik wat muziek van haar gaan luisteren en dat paste heel erg bij wat ik zocht."

Boeiend onderwerp

Zangeres en actrice Sjaan Duinhoven uit Zierikzee is bij het grote publiek bekend van haar rollen in Dokter Tinus en Bitches. Duinhoeven: "Ik vond het een heel boeiend onderwerp. Heel heftig, zwaar en duister. Ik ben niet zo dol op waargebeurde drama's en ik dacht niet meteen dat die film goed bij me paste, maar toen ik Tjeerd had ontmoet dacht ik: dat komt wel goed."

Stormvloed in de Schelphoek is vrijdag 1 en zaterdag 2 februari opnieuw te zien in FiZi Zierikzee. De muziekvideo is zaterdagavond te zien bij Omroep Zeeland.

Opnames met oldtimers voor film Stormvloed in de Schelphoek van Tjeerd Muller (foto: Omroep Zeeland)

Sjaan Duinhoven en Tjeerd Muller vertellen over 'Kleine Piraat' in Goedemorgen Zeeland