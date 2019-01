Deel dit artikel:













Lamb Weston/Meijer investeert 50 miljoen euro in nieuwe fabriek

Lamb Weston/Meijer bouwt een nieuwe fabriek op zijn terrein in Kruiningen. Die fabriek gaat ongeveer 50 miljoen euro kosten en er zullen gedroogde aardappelproducten voor klanten in de industrie in worden geproduceerd.

Interieur huidige frietfabriek Lamb Weston Meijer (foto: Omroep Zeeland) Met deze uitbreiding wil het bedrijf duurzaam te werk gaan door de totale aardappelbenutting te verhogen. Het aardappelverwerkingsbedrijf verwacht in de loop van 2019 met de bouw van start te gaan. Eerder deze week werd al bekend dat de kantoren opnieuw ingedeeld zouden worden. Een aantal Zeeuwse werknemers van aardappelverwerker Lamb Weston Meijer in Kruiningen gaat in West-Brabant werken, een deel van het Brabantse personeel krijgt een plaatsje in Kruiningen. Lees ook: Lamb Weston/Meijer deelt kantoren opnieuw in