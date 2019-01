Helft Zeeuwse kantoorpanden is 'energieslurper'

Veel kantoorpanden zijn 'energieslurper'. Volgens Arnold Michiels, die bedrijven adviseert over energiebesparing, is het nog niet te laat. "We krijgen nu veel vragen en signalen uit de markt", zegt hij. "Verhuurders beseffen dat ze aan de slag moeten. Ook al heeft bijna de helft nog niet het juiste energielabel, dat moet voor 2023 wel gaan lukken."

70 procent besparen

Michiels is bouwkundige en doet regelmatig inspecties in kantoorpanden om het energielabel te bepalen. "Ik zie al veel goede dingen. Isolatie bijvoorbeeld, luchtbehandeling en led-verlichting. Dat helpt allemaal om het energieverbruik naar beneden te krijgen", zegt hij. "Met led-verlichting alleen kun je al bijna 70 procent besparen op het energieverbruik van de verlichting."

Bij Palsgaard in Zierikzee, producent van ingrediënten voor voedingsmiddelen, hebben ze het rigoureus aangepakt. "We hebben geïnvesteerd om ons bedrijf CO2-neutraal te maken", zegt directeur Mar Holkers. "En dat gaat ver. We hebben niet alleen ons eigen zonnepark voor de deur, met ruim 800 zonnepanelen, we recyclen ook ons afval."

Komende generaties

Van het papier wordt bijvoorbeeld weer toiletpapier en handdoekjes gemaakt. "En onze witte jassen laten we bij een speciale wasserij schoonmaken", zegt hij. "Die werken ook CO2-neutraal. Op een gegeven moment wordt het echt een sport om energie te besparen. Maar het is ook onze overtuiging dat het moet om de komende generaties niet met onze problemen op te zadelen."

Het blad Vastgoedmarkt heeft het Kadaster landelijk onderzoek laten doen naar de energielabels voor kantoorpanden. In 2023 moeten kantoren groter dan 100 m2 een energielabel C of hoger hebben, monumentenpanden uitgezonderd. De totale Kantorenvoorraad in Zeeland schat het Kadaster op 1,4 miljoen m2 (uitgezonderd monumenten). Bijna de helft van die kantorenvoorraad heeft op dit moment geen label C of hoger. Landelijk lag dit cijfer in september vorig jaar op 44 procent. BRON: Cijfers Kadaster

Arnold Michiels ziet mogelijkheden voor de komende jaren. "Huurders kunnen in gesprek gaan met verhuurders om aanpassingen te doen in kantoren. Zo kunnen zij daar ook over meepraten. De verplichting van het energielabel C of hoger ligt er nu eenmaal, dus dat moet gebeuren. Voor verhuurders die hier nog niet aan voldoen, betekent het investeren. Maar die kosten kunnen ze terugverdienen omdat ze gaan besparen op hun energiekosten."