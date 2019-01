'Zeeland zonder wielervereniging Theo Middelkamp? Dat zou een ramp zijn'

Polak gaat aan zijn vijfde jaar als ploegleider beginnen. Hij ziet om zich heen dat andere verenigingen in de problemen komen. "Wij zijn nu nog een uitzondering op de regel. Sommige grote clubs hebben al het loodje gelegd en zijn samenwerkingsverbanden aan gegaan. Wij willen dat niet omdat de identiteit van je club dan verloren gaat." Voor de komende twee a drie jaar verwacht Polak overigens nog geen problemen.

Ad Polak (Heinkenszand, 1957) kwam in zijn jeugdjaren uit voor Theo Middelkamp. In 1978 werd hij Nederlands kampioen bij de militairen. Begin jaren tachtig kwam hij als beroepsrenner kort uit voor de kleine Australische ploeg Mavic-Clemenso. Zijn meeste overwinningen behaalde Polak in kleinere amateurkoersen. In 1991 verliet hij Zeeland. Polak woont in het Belgische Wuustwezel.

ZRTC Theo Middelkamp komt ook dit jaar uit in de clubcompetitie van de KNWU. "Er hebben zich 31 teams aangemeld, maar die vertegenwoordigen zo'n vijftig clubs", schetst Polak het beeld. Morgenavond worden de renners van ZRTC Theo Middelkamp in Heinkenszand voorgesteld aan publiek en sponsoren tijdens de jaarlijkse ploegenvoorstelling.

Selectie ZRTC Theo Middelkamp

elite-renners beloften-renners Bobby Balk Justin Boone Dylan de Kok Jochem Runhaar David van Eerd Rico van Damme Ramon Vleugel Mick van Dijke * Eloy Raas Tim van Dijke * Jimmy de Bruyn Lars Steenbakker Michel Stroosnijder Pepijn Hillemans Roy Gijzel Iulian Baciu Michiel Jumelet Nick de Munnik Paul Hoondert Maarten de Nijs Pieter Vette Vince Geijs Roy Guequierre Wesley Floren Thomas Polak Nick de Bruine

* Het is nog niet zeker of Tim en Mick van Dijke dit jaar voor Theo Middelkamp gaan rijden.

Polak (61) is met vervroegd pensioen en heeft nu meer tijd om in de wielerploeg van Theo Middelkamp te steken. "Het zijn allemaal jonge, ambitieuze mannen, die nog iets van de sport willen maken. Dat motiveert mij enorm."

De KNWU clubcompetitie begint op zaterdag 6 april met de eerste wedstrijd: Grote Omloop van de Veenkoloniën (in Veendam). Er zijn geen Zeeuwse koersen opgenomen in de clubcompetitie.

Ronde van Frans-Guyana

Buitenom de clubcompetitie doet Theo Middelkamp aan meer wedstrijden mee. De eerste wedstrijd is begin maart als de Ronde van Zuid-Holland gereden wordt (vrije klassieker in Den Haag). Bijzonder is dat ZRTC Theo Middelkamp dit jaar mee gaat doen aan de Ronde van Frans-Guyana in Zuid-Amerika (15-21 augustus).