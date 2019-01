Middelburg neemt geen stelling in tegen Nashville-verklaring

Het gemeentebestuur, bestaande uit LPM, CDA, VVD en SGP, schrijft in haar antwoord aan GroenLinks wel dat de standpunten in de verklaring sterk afwijken van de standpunten van Middelburg als regenbooggemeente.

Verder 'betreurt' de gemeente het dat mensen zich gekwetst voelen door de verklaring. Maar ze zien ook dat de discussie erover de 'scherpe verschillen' goed zichtbaar maken. "Wij vinden het van grote waarde dat deze discussie gevoerd kan worden."

Volgens GroenLinks staat de verklaring op gespannen voet met artikel 1 van de Grondwet. Maar dat is volgens de gemeente niet het geval, omdat artikel 1 gaat over de bescherming van de burger tegen de overheid en niet over burgers onderling. Of de ondertekenaars van de verklaring discrimineren wil de gemeente ook niet zeggen. Dat vinden ze een vraag voor een rechter.

De Nashville-verklaring is ondertekend door 250 mannen uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), onder wie ook meerdere dominees die in Zeeuwse kerken preken. De verklaring is ook ondertekend door meerdere SGP-politici, van wie de meest in het oog springende de SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, Kees van der Staaij.

De verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen 'genezen'. In de verklaring staat verder dat het 'zondig' is om 'homoseksuele onreinheid of transgenderisme' goed te keuren.