Opgewekte Zeeuwse zonne-energie meer dan verdubbeld

(foto: Omroep Zeeland)

In totaal is er vorig jaar 212 megawatt aan zonne-energie opgewekt in Zeeland. Daarvan kunnen 63.000 huishoudens van stroom worden voorzien, gelijk aan de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. In Zeeland staan nu ongeveer 700.000 zonnepanelen.