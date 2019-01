Stichting wil nieuw cultureel centrum starten in Zierikzee

In oktober 2018 besloot de Beatrixschool het pand te verlaten en vervolgens liet de gemeente weten het huurcontract met Zeeuwland te zullen beëindigen. Dat was voor Stichting Cultuurhuis ZierikC de kans om het pand te verwerven en er een cultuurhuis van te maken. Mels Hoogerland, initiatiefnemer van de stichting: "Er zijn veel gegadigden voor het pand om er een mooi cultureel centrum van te maken: kunstenaars, artiesten, muzikanten en zelfs naschoolse opvang."

Niet de enige

Stichting Cultureelhuis ZierikC is niet de enige gegadigde voor het pand. Volgens woningcorporatie Zeeuwland is er in ieder geval nog een bedrijf dat interesse heeft voor Jannewekken 19. Eind volgende maand maakt Zeeuwland bekend wie de nieuwe eigenaar wordt.