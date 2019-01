Erwin Franse kiest voor overstap naar Hoek

Erwin Franse van GOES passeert Dennis Douadi van Uno Animo in de gewonnen bekerfinale in het district Zuid 1. (foto: Orange Pictures)

" Erwin heeft specifieke kwaliteiten op de flank. Hij is een echte buitenspeler met snelheid", aldus Jacky Lambert, lid van de technische commissie van Hoek.

Franse was actief in de jeugdopleiding van Feyenoord, voordat hij in 2016 de overstap naar GOES maakte.

Vliegende start

Franse had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van GOES van de Hoofdklasse naar de Derde Divisie. Hij scoorde achttien doelpunten in 41 wedstrijden (alle competities). Dit seizoen kende Franse een vliegende start in de Derde Divisie waarin hij veel scoorde. Inmiddels staat de teller op tien doelpunten in achttien wedstrijden (alle competities).

Franse is de eerste nieuwe speler voor Hoek, dat al wel de contracten met zeven spelers van de huidige selectie verlengde.