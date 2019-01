Jan van Meerten (84) was één van de eersten die filmbeelden van de Watersnoodramp zag

Op 19-jarige leeftijd wist Jan van Meerten niet wat hem overkwam. Hij moest dag en nacht doorwerken om de binnengekomen bandjes met beelden van de ramp door de ontwikkelingsmachine te halen. "Tijd voor rust was er niet, alle filmrolletjes van 30 meter moesten handmatig door de machine worden gehaald en in totaal moesten daar nog eens 300 kopieën van gemaakt worden voor de Nederlandse bioscopen en 300 kopieën voor de buitenlandse, dus het was echt chaos", vertelt Van Meerten.

Jan Van Meerten bij de ontwikkelingsmachine van het Polygoonjournaal. (foto: Omroep Zeeland)

De ontwikkelde films werden vervolgens op de trein gezet en door heel Nederland naar verschillende bioscopen gebracht. De buitenlandse kopieën werden per vliegtuig vervoerd. Het journaal was helemaal niet voorbereid op zo'n ramp. Ze hadden tien cameramannen op pad gestuurd, maar de redactie kon amper met ze communiceren. "Er was geen telefoon, dus de collega's wisten niet waar de cameramannen waren en ze hadden zelf ook geen idee. Er is zelfs nog een cameraman van een dak gehaald omdat die daarop was geklauterd. Onze cameramensen zaten dus net zo goed in de problemen als de bewoners van de ondergelopen dorpen", zegt Van Meerten.

Eén kostbare minuut

De cameramannen werden op pad gestuurd met filmrolletjes van 30 meter lang waarmee ze één minuut beeld konden filmen. "Dat was natuurlijk niet genoeg, zeker niet als ze ergens vastzaten", vertelt Jan van Meerten. "Veel mensen die toevallig in die dorpen moesten zijn namen dan lege filmrollen mee en anderen namen dan de volle mee terug. Op die manier konden de cameramannen daar blijven, want dat was belangrijk", zegt Van Meerten.

Dit was de camera waarmee de beelden van de Watersnoodramp zijn opgenomen voor het Polygoonjournaal. (foto: Omroep Zeeland)

De gruwelijke beelden die aan zijn oog voorbij kwamen gaven Jan van Meerten een machteloos gevoel. "Het feit dat je de beelden ziet en dat je op dat moment niets kan betekenen voor die mensen is het ergste, maar aan de andere kant kijk je er ook op een zakelijke manier naar en laat je het gevoel juist geen rol spelen", zegt Van Meerten. Hij is er niet door getraumatiseerd, maar zal het nooit vergeten: "Dat was de eerste klapper die ik meemaakte in het vak, ik kan zo de beelden nog voor me halen. Als ik erop terugkijk is het natuurlijk heel erg wat er is gebeurd en laten we hopen dat het nooit weer gebeurt", aldus Van Meerten.

