Welgestelde familie schenkt Zeeland zijn schilderijen

Gezicht op de rede van Rammekes (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de schilderijen 'Gezicht op de rede van Rammekens' uit de 17de eeuw, en het 18e eeuwse 'Scheepsportret', met daarop mogelijk een kapersschip.

"Het zijn echt doeken die in Zeeland moeten blijven", zegt conservator Veronica Frenks. "Het is ook goed dat het genootschap de schilderijen nu heeft, want als het MuZEEum failliet zou gaan, blijven de schilderijen in Zeeland, niemand kan ze dan weghalen, want ze blijven van ons."

Schilderij 'Scheepsportret' (foto: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

Frenks is 'superblij' dat de schilderijen nu voorgoed in Zeeland blijven. De doeken vertellen volgens Frenks veel over Zeeland als maritieme natie en laat veel zien over de glorietijd van de provincie.

Dat de familie de doeken heeft geschonken is bijzonder, en volgens de conservator ook een bewijs dat het 'geen geldwoven' zijn. "Vaak worden dit soort schilderijen verkocht en verdwijnen ze uit Europa. Chinezen zijn er dol op. Dus we zijn als de dood als een beetje mooi schilderij zo verdwijnt."

'Ik krijg er nog steeds rode wangen van'

Veronica Franks heeft de schilderijen nu al zo vaak gezien, "dat ik niet meer in mooi kan denken. Ze zijn allebei zo interessant, er is zoveel te zien. En je gaat ook steeds meer zien. Ik kan hier nog steeds met rode wangen van weg lopen".