Nieuwe brugklassers zijn meer dan welkom op 't Zwin College

Femke, Luna en Simone bezochten de open avond van het Zwin college (foto: Omroep Zeeland)

Femke, Luna en Simone zijn er nog niet uit. Ze wonen in Breskens en twijfelen tussen het Scheldemond College en de CSW in Vlissingen of 't Zwin College in Oostburg. Luna: "Niet alle kinderen van onze school gaan naar de school in de buurt. Sommige gaan ook naar België of naar Vlissingen." Maar de dames neigen toch het meest naar de school in hun eigen regio: 't Zwin. "Dat is toch een stuk minder ver fietsen."

'Naar een school in de regio'

Waar de kinderen nog wild fantaseren zijn de meeste ouders er wel uit. Vader Arie uit Aardenburg vertelt dat deze school, waar hij zelf ook op gezeten heeft, toch wel zijn voorkeur heeft. "Ik wil graag dat mijn dochter naar een school in de regio gaat. Voor deze kern is deze school heel belangrijk. Als dat verdwijnt moeten ze zo'n eind weg naar school, dat is voor die gasten niet te doen."

'Lang niet iedereen in Breskens gaat naar 't Zwin. Sommigen gaan naar Vlissingen'

Het Zwin hield een open avond om nieuwe leerlingen te trekken (foto: Omroep Zeeland)

Rector Frank de Neef werkt er naar eigen zeggen hard aan om de kinderen te behouden voor de regio. "Door goed onderwijs te bieden op verschillende niveaus hopen we de leerlingen in de streek te houden wat weer goed is voor de leefbaarheid in West- Zeeuws- Vlaanderen."

Teruglopende leerlingaantallen

En dat is inderdaad hard nodig, want mede vanwege het teruglopende leerlingaantal werd het Zwin College in juli 2017 onder financieel toezicht geplaatst. Door een teruglopend aantal leerlingen kwam de voortbestaan van de school in gevaar. Scholen met 1200 leerlingen kunnen financieel gezien het hoofd goed boven water houden, maar het Zwin College had op dat moment nog maar 864 leerlingen.

Ook de andere middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen kampen met teruglopende leerlingenaantallen. Daarom willen de scholen gaan fuseren. De twee scholen in Terneuzen, het Zeldenrust-Steelantcollege en SSG De Rede, willen daarbij volledig fuseren. Voor de andere scholen gaat het om een bestuurlijke fusie. Sat zijn naast het Zwin College in Oostburg het Reynaertcollege en de Praktijkschool, beide in Hulst. Daarmee moet de toekomst van onder meer het Zwin College worden veiliggesteld.

Fusieplannen

De scholen gaan zich daarbij verschillend profileren. In Terneuzen komt een nieuw onderwijspand waarin speciale aandacht is voor techniek in het Technasium en tweetalig onderwijs. Hulst gaat zich richten op het ondernemerschap onder de noemer Entreprenasium en het Zwin College in Oostburg wil zich gaan richten op toerisme, recreatie, zorg en groen. De fusieplannen zijn al goedgekeurd door vier onderwijsvakbonden.

