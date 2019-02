Zeeland herdenkt slachtoffers van de Watersnoodramp

Monument bij Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (foto: Anita Eijlers)

De herdenking in Ouwerkerk start om 10.00 uur. Bij het monument worden kransen gelegd, gevolgd door toespraken van burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland en Ruben Verton, een nabestaande van de derde generatie. De herdenking wordt afgesloten met een minuut stilte.

Wim Schot (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de herdenking wordt ook stilgestaan bij het overlijden van Wim Schot, afgelopen maandag. Samen met zijn neef redde Schot tijdens de Watersnoodramp honderden mensen van daken van boerderijen en huizen in de polders rondom Zierikzee.

In Reimerswaal vindt ook een herdenking plaats. 's Avonds worden in de Johanneskerk in Kruiningen de slachtoffers die in Reimerswaal vielen, herdacht. Basisschoolleerlingen lezen tijdens die herdenking de namen op van de 77 slachtoffers uit Reimerswaal. De herdenking bestaat verder uit een toespraak van burgemeester Van Egmond en een ooggetuigenverslag. Na afloop van de herdenking worden er bloemen en kransen neergelegd in de tuin van de Johanneskerk.

Reconstructie Watersnoodramp (NOS) (foto: NOS)

Voor de 65-jarige herdenking van de Watersnoodramp, vorig jaar, heeft de NOS een reconstructie gemaakt van de Ramp. Deze kun je hier teruglezen.

