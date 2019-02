Zeeland wordt wakker: Herdenking Watersnoodramp, schenking schilderijen en open avond Zwin

Nationale Herdenking Watersnoodramp 2018 (foto: ANP )

Herdenkingen Watersnoodramp

Het is vandaag 66 jaar geleden dat het zuidwesten van Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp. Daarbij vielen 1836 doden. De ramp wordt op verschillende plaatsen in Zeeland herdacht. De grootste herdenking is in Ouwerkerk bij het monument naast het Watersnoodmuseum.

(foto: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

Schilderijen uit 17e en 18e eeuw

Een bijzondere schenking voor het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het genootschap krijgt van een familie uit Bloemendaal twee schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. De schilderijen zijn niet nieuw in Zeeland. Ze hangen al een langere tijd in het MuZEEum in Vlissingen, dat ze al die tijd in bruikleen had.

Femke, Luna en Simone bezochten de open avond van het Zwin college (foto: Omroep Zeeland)

Open avond

Wordt het de CSW in Vlissingen? Of blijven ze dichter bij huis en gaan ze volgend schooljaar naar 't Zwin College in Oostburg? Toekomstige brugklassers die vanavond de open avond hebben bezocht van 't Zwin College moeten er nog over nadenken, maar als het aan 't Zwin zelf ligt is iedere leerling meer dan welkom. De Zeeuws-Vlaamse school kampt namelijk, net als de andere scholen in de regio, al jarenlang met een teruglopend leerlingenaantal.

Het strand bij Zoutelande (foto: Lydia Haze)

Het weer

Er schuift vandaag vrij veel bewolking over en lokaal valt daaruit een bui. Er waait een matige wind uit oost tot zuidoost en de temperatuur stijgt geleidelijk van rond het vriespunt tot +4 graden vanmiddag.