Met 250 km/u naar Middelburg, topman ProRail pleit voor snellere verbinding met Randstad

Trein ter hoogte van 's-Heer Hendrikskinderen (foto: HV Zeeland)

In de krant pleit hij voor meer aandacht van het kabinet voor het spoor in de provincie. In de politieke discussie zou het nu nog vooral gaan over extra treinen in de Randstad en spoorboekloos rijden. Frequentie is volgens Eringa voor het zuiden, noorden en oosten echter veel minder van belang.

"Daar heeft men liever een snelle verbinding met het westen." Als treinen met 200 tot 250 kilometer per uur zouden kunnen rijden en stops worden geschrapt, kan de reistijd op trajecten als Amsterdam - Middelburg soms wel een half uur korter worden, zegt de topman.

Spoor op de schop

Daarvoor moet het gewone spoor echter wel op de schop en die hele operatie kan al gauw enkele miljarden euro' s kosten. Dat bedrag kan volgens Eringa over tien tot vijftien jaar worden uitgesmeerd.

Komende nacht testen NS en ProRail een snellere treinroute tussen Groningen en Den Haag. Een speciale test-Intercity komt twintig minuten eerder aan door stops in onder andere Assen en Lelystad te schrappen.

Wat Eringa betreft, is deze test dus nog maar het begin. Wat voor gevolgen dit voorstel zou hebben voor kleinere stations in Zeeland, is nog niet duidelijk.