Bouzambou en Oranje door in WK-kwalificatie

Saïd Bouzambou (foto: Orange Pictures)

Eerder deze week werd Estland al verslagen. Oranje verblijft in Bulgarije voor een drietal wedstrijden in de WK-kwalificatie. Morgen is het gastland de tegenstander. In dat laatste duel staat groepswinst op het spel.

Scoreverloop

0-1 Mats Velseboer (6)

0-2 Mats Velseboer (13)

1-2 Bojan Bajovic (21)

1-3 Yoshua St. Juste (33)

1-4 Saïd Bouzambou (34)

2-4 Dragan Jakovljevic (37)

Voor Bouzambou was het zijn twaalfde doelpunt in 37 interlands.

De laatste ronde van de WK-kwalificatie wordt eind dit jaar gespeeld. Het eindtoernooi is in 2020 in Litouwen.