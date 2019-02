Loting districtsbeker Zuid 1 bij Serooskerke

GOES is de uittredend winnaar van de districtsbeker (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen dinsdag plaatsten Kloetinge, Philippine, SSV'65 uit Goes en Serooskerke zich als enige Zeeuwse ploegen voor de achtste finales. De wedstrijden in de achtste finales staan gepland voor dinsdag 26 februari. In overleg met de tegenstander is het mogelijk om uit te wijken naar zaterdag 2 of zondag 3 maart, meldt de KNVB.

Ook zal er in Serooskerke al geloot worden voor de kwartfinales en halve finales.

KNVB districtsbeker Zuid 1

overgebleven ploegen Kloetinge MOC'17 Philippine SSV'65 Gilze Halsteren (zat) Achilles Veen Arkel FC Tilburg RKSV Heeze RBC LRC Serooskerke Unitas Waspik winnaar Baronie / Sliedrecht