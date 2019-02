Zeeuwse ombudsman en Nationale ombudsman gaan meer samenwerken

De Zeeuwse ombudsman Gertjan van der Brugge (foto: Omroep Zeeland)

Bij een ombudsman kan je terecht met klachten over de overheid. De Zeeuwse ombudsman behandelt klachten over de Zeeuwse gemeenten. Voor klachten over de provincie, het waterschap en alle instanties die tot de rijksoverheid behoren, moet je bij de Nationale ombudsman zijn.

Beide mannen - het zijn toevallig mannen, er zijn in Nederland ook ombudsvrouwen - hebben nu al regelmatig contact met elkaar bij de behandeling van klachten. Door de officiële samenwerkingsovereenkomst wordt het makkelijker om onderling informatie, deskundigheid en kennis uit te wisselen.

'Retranchement niet drie keer moeten spellen'

"In de praktijk hebben mensen steeds vaker met meerdere overheidsinstanties te maken", schrijven Gertjan van der Brugge (Zeeuwse ombudsman) en Reiner van Zutphen (landelijke ombudsman). "Als er iets niet goed loopt, moeten mensen bij zowel de Zeeuwse als de Nationale ombudsman aankloppen." Dat kan efficiënter.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen (foto: ANP)

De overeenkomst is de eerste in zijn soort. Van der Brugge: "Grote steden zoals Amsterdam en Den Haag, maar ook provincies als Overijssel hebben een eigen ombudsman, maar die werken niet structureel samen met de Nationale ombudsman."

Volgens Van der Brugge is een Zeeuwse ombudsman toegankelijker voor de Zeeuwen. "Als iemand uit Retranchement naar Den Haag belt om te zeggen dat hij een probleem heeft, dan zal hij drie keer die naam moet spellen voor ze weten waar dat ligt en wat er aan de hand is."

Voor Zeeuwen is het fijner om naar een 011-nummer in Zeeland te bellen met iemand die Zeeuws verstaat