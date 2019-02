Deel dit artikel:













Burgemeester gooit drugspand Wemeldinge drie maanden op slot

Een drugspand aan de Prinses Beatrixweg in Wemeldinge is door burgemeester Hieltjes van de gemeente Kapelle voor drie maanden gesloten. De politie viel op 18 december 2018 het pand binnen en vond er harddrugs. Vermoedelijk werd er vanuit het pand ook gehandeld in harddrugs.

(foto: ANP) De sluiting gaat in op 1 februari en duurt tot 1 mei 2019. Burgemeester Hieltjes wijst in een persbericht op de gevaren van handel in drugs. "Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat vaak gepaard met geweld en andere criminele activiteiten." "Het tast de veiligheid en de gezondheid van de inwoners aan." Hieltjes roept inwoners op elkaar aan te spreken op onwenselijke situaties en verdachte situaties ook te melden bij de politie.