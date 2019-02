Helft Zeeuwse huishoudens op duurzame stroom door zon en wind

Windmolen (foto: Jaco Verburg)

Hiermee draagt Zeeland een steentje bij aan het nakomen van de landelijke Klimaatdoelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Volgens Ben de Reu, gedeputeerde energie en klimaat, zijn we er nog lang niet. "We gaan door met het ontwikkelen van wind- en zonneparken in Zeeland."

Vooral het aantal zonneparken zal naar verwachting toenemen. "Hier zijn we natuurlijk kritisch op", zegt De Reu. "We willen geen goede landbouwgrond opofferen en ons landschap willen we mooi blijven houden."

Krapte op het elektriciteitsnet

Half januari werd nog gemeld dat het stroomnet zo goed als vol is. Netbeheerders meldden dat op sommige plaatsen in Nederland geen ruimte meer is om nieuwe zonneparken aan te sluiten. Volgens Koen Verbogt, directeur van Enduris, hoeven we ons daar in Zeeland geen zorgen over te maken. "Door goed af te stemmen met overheden en initiatiefnemers, kunnen we problemen op het elektriciteitsnet voorlopig voorkomen."

Volgens hem kunnen we in Zeeland wind- en zonneparken nog goed aansluiten, doordat het netwerkbedrijf vroegtijdig bij initiatieven betrokken is en met overheden praat over het ruimtelijke beleid.