'Iedere Zeeuwse leerling moet een keer het Watersnoodmuseum bezoeken'

Vorig jaar zijn bijna alle Zeeuwse basisscholen langs geweest in Ouwerkerk. Dat was mogelijk doordat de Zeeuwse Rabobanken in samenwerking met vervoersmaatschappij AMZ het vervoer regelden. Daardoor werd het aantrekkelijk voor scholen om met de hoogste groepen op bezoek te gaan. Zonder ondersteuning kost het vervoer naar het museum tussen de 400 en 500 euro. Dat is voor veel scholen een reden om een ander uitje te kiezen.

Veel animo

De Rabobanken rekenden er in eerste instantie op dat 130 van de 200 Zeeuwse basisscholen gebruik zouden maken van de regeling, maar dat bleken er uiteindelijk 190 te zijn. Dat kostte vorig jaar 60.000 euro. De rest van de vervoerskosten werd door vervoersmaatschappij AMZ voor rekening genomen.

Hier in de caissons voel je veel beter wat er op 1 februari 1953 is gebeurd. De belevenis is anders dan dat je het op YouTube ziet of uit een leerboek meekrijgt." Jaap Schoof, oud-directeur Watersnoodmuseum en overlevende van de Ramp

Jaap Schoof vindt het jammer dat na dit jaar de ondersteuning van de banken stopt. Hij ziet de absolute meerwaarde van een bezoek aan het museum voor schoolkinderen: "Hier in de caissons voel je veel beter wat er op 1 februari 1953 is gebeurd. De belevenis is anders dan dat je het op YouTube ziet of uit een leerboek meekrijgt."

Nieuwe geldstromen

Provincie Zeeland stelt sinds dit jaar 80.000 euro beschikbaar voor het vervoer van leerlingen naar culturele bestemmingen. Dat geld moet verdeeld worden over allerlei cultureel aanbod.

Schoolkinderen krijgen een rondleiding (foto: omroep zeeland)

Lees ook: