Waarom Jim van Belzen zich verheugt op ontpolderde Hedwige

Vier jaar lang deed Van Belzen in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen onderzoek naar hoe de Hedwige eruit zal zien na de ontpoldering. Wekelijks deed hij veldwerk in de omgeving en al die gegevens zijn verwerkt. Conclusie van het onderzoek is dat de ontpolderde Hedwige de eerste tien jaar nog vrij kaal zal zijn, maar in de loop der jaren zullen de schorren en slikken zich gaan vormen en zullen planten en vogels zich er vestigen.

Ontpoldering ligt gevoelig

In Zeeland ligt de ontpoldering nog altijd gevoelig en dat krijgt Van Belzen als onderzoeker in het gebied nogal eens te horen. Op verjaardagen moet hij zich soms verantwoorden voor z'n werk. "Aan de ene kant snap ik dat mensen waarde hechten aan hoe het landschap nu is, aan de andere kant hebben we dit landschap zelf gemaakt. En door de eeuwen heen is er heel veel veranderd door ingrepen van de mens waardoor er ook belangrijke natuurfuncties verloren zijn gegaan", aldus ecoloog Jim van Belzen.

De ontpoldering van de Hedwige wordt uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Afgelopen najaar zijn de werkzaamheden gestart. Deze winter worden de leegstaande huizen en schuren in de polder gesloopt en bomen gerooid. Er wordt in verschillende fases gewerkt, zodat dieren de kans krijgen om de polder geleidelijk te verlaten. In de loop van 2019 zal ook begonnen worden met het bouwen van een nieuwe zeedijk rond de polder. In 2022 wordt de huidige Scheldedijk afgegraven en zal het eerste zoute water de polder instromen.

Het huidige Land van Saeftinghe, de Belgische Prosperpolder en de Hedwigepolder moeten samen één groot nieuw getijdennatuurgebied vormen. Het gebied zal Groot Saeftinghe gaan heten. Alles bij elkaar wordt het zo'n 465 hectare groot.

Ik voorzie een heel mooi divers gebied, zeker voor de komende vijftig jaar." Jim van Belzen, Ecoloog

Van Belzen kan niet wachten tot het zover is, volgens hem wordt het een rijk natuurgebied. Het zal zo'n vijftig jaar duren voor het gebied begroeid is, maar dat geeft niet vindt de ecoloog: "In het begin, die eerste geulontwikkeling, dat vind ik een heel mooi proces. En later ook als er uiteindelijk planten komen krijg je een heel mooi gevarieerd beeld. Ik voorzie een heel mooi divers gebied, zeker voor de komende vijftig jaar."