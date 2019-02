Jelle Klap inzetbaar bij GOES tegen Dongen

Jelle Klap zal dit weekend weer het shirt van GOES aantrekken (foto: Rene van der Vliet)

"Jelle kan spelen. Ik heb een mailtje gekregen van het bestuur dat zijn overstap in orde is", zegt GOES-trainer Rogier Veenstra.

Verdediger Klap kwam de eerste competitiehelft uit voor Hoek, maar kon in Zeeuws-Vlaanderen niet altijd rekenen op een basisplaats. Hij denkt bij GOES meer aan spelen toe te komen en kondigde afgelopen weekend na het verloren duel tegen DOVO zijn vertrek aan bij Hoek. Klap kwam de tweede helft als invaller in het veld.

De verwachting is dat Klap zondag al direct zijn rentree bij GOES maakt, de club waar hij in het seizoen 2016-2017 ook voor uitkwam. "Jelle heeft niet veel tijd nodig om aan te passen. Hij heeft vorig seizoen veertig wedstrijden in de Tweede Divisie gespeeld (bij Jong Sparta, redactie). De kans is groot dat hij gaat spelen, ja", aldus Veenstra.