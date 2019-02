Directe omgeving geëvacueerd na gaslekkage bij Vopak in Vlissingen-Oost

De lekkage werd begin van de middag ontdekt en is tijdens laad- en loswerkzaamheden ontstaan. Een sprinkler van het bedrijf is ingezet om te voorkomen dat het gas zich verspreidt. De gaslekkage zorgt voor stankoverlast, maar levert geen gevaar op voor de omgeving.

De sprinkler van het bedrijf is ingezet om de gaswolk neer te slaan. (foto: HV Zeeland)

"Zestig mensen zijn uit voorzorg naar veilig gebied gebracht", vertelt woordvoerder Remco Duerink van de veiligheidsregio. "Het gaat om veertig mensen van nabijgelegen schepen en twintig mensen uit een naastgelegen bedrijf." Werknemers van Vopak zijn in een gebouw van het bedrijf ondergebracht.

GRIP2

Omdat het incident effect heeft op een groter gebied - de stank is in het havengebied en tot aan Middelburg te ruiken - is opgeschaald naar GRIP2. Er wordt een Operationeel Team ingesteld, waarbij één van de aanwezige hulpdiensten de leiding neemt.

Iets na 12.30 uur rukten hulpdiensten uit na de melding van een ongeval met een gevaarlijke stof. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen is opgeroepen. De veiligheidsregio meldt dat werkzaamheden in de buurt van de gaslekkage uit voorzorg stilgelegd zijn. De brandweer verricht metingen in de omgeving van het bedrijf.

De gaslekkage (foto: HV Zeeland)

Tankopslagbedrijf Vopak in Vlissingen-Oost heeft een opslagcapaciteit van 169.000 kubieke meter gas. Het slaat vloeibaar gas, lpg en chemische gassen op. Afgelopen november liet het bedrijf nog weten dat de gasopslagcapaciteit met 9.200 kubieke meter wordt uitgebreid. Die uitbreiding moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn.